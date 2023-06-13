В Новосибирске покупатели обманули неопытного кассира на 11 тысяч рублей

Обманщики набрали стройматериалов на 11 тысяч рублей. Фото: предоставлено героем публикации.

Днем 13 июня в магазине стройматериалов обманули кассира-стажера на 10800 рублей. О преступлении КП-Новосибирск рассказал сотрудник магазина Алексей.

— Была большая загрузка, много клиентов. Они подошли к кассе, попросили заранее кассовый чек — сказали, что рассчитались, отправили деньги. Кассир выдал чек, они забрали и уехали с неоплаченными стройматериалами, — говорит Алексей.

Всего преступники набрали товаров на 10800 рублей. Заявление уже лежит в отделе полиции.

— Продавца жалко. У него мать парализованная, он ей квартиру снимает. Сейчас еще это на него повесят, — сетует сотрудник.

По его словам, нарушители могут передвигаться на Skoda Rapid белого цвета.

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