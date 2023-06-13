В Новосибирской области число подростков с алкоголизмом за год выросло почти на 20%

Врачи бьют тревогу из-за роста детского алкоголизма.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За год количество подростков с официально подтвержденным алкоголизмом выросло на 18,2%. Об этом сообщает минздрав Новосибирской области.
– Попробовать алкоголь в первый раз ребенок может и в 10 лет, и в 18 – все зависит от семьи и окружения, – отмечают врачи-наркологи.
Начинается детский алкоголизм со слабых сильногазированных напитков. При этом на его развитие у подростков уходит один год, в то время как у взрослых 5-10 лет.
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