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НовостиОбщество13 июня 2023 14:20

В Новосибирской области число подростков с алкоголизмом за год выросло почти на 20%

Врачи бьют тревогу
Екатерина ЯГАНОВА
Врачи бьют тревогу из-за роста детского алкоголизма.

Врачи бьют тревогу из-за роста детского алкоголизма.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год количество подростков с официально подтвержденным алкоголизмом выросло на 18,2%. Об этом сообщает минздрав Новосибирской области.

– Попробовать алкоголь в первый раз ребенок может и в 10 лет, и в 18 – все зависит от семьи и окружения, – отмечают врачи-наркологи.

Начинается детский алкоголизм со слабых сильногазированных напитков. При этом на его развитие у подростков уходит один год, в то время как у взрослых 5-10 лет.

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