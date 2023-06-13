Под Новосибирском руководителя «Коченевской птицефабрики» осудили за хищение 18 миллионов рублей

Директор украл из бюджета 18 миллионов рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирской области осудили директора «Коченевской птицефабрики», который похитил из бюджета 18 миллионов рублей. Региональные следователи сообщили о преступлении.

— Виновного осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее птицефабрика получила субсидию от государства на сумму 41 миллион рублей. Деньги выделили на стройку цеха по производству мясных полуфабрикатов. Директор выполнил часть работ для видимости и похитил 18 миллионов рублей, — пояснили в ведомстве.

Обвиняемый вернул деньги. Суд назначил ему 4 года условно и временно запретил занимать должности, связанные с распределительными задачами в госорганах и муниципальных учреждениях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber