Невменяемый новосибирец пытался заехать в торговый центр на мопеде

Мужчина решил заехать в ТЦ, не слезая с мопеда.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Вечером понедельника 12 июня бойцы Агентства Безопасности ГВАРДИЯ приехали в магазин Новосибирска на необычный вызов. О происшествии рассказали в пресс-службе организации.
— Абсолютно невменяемый пьяный мужчина попытался заехать в торговое учреждение на мопеде и даже успел поднялся на нём на несколько ступенек крыльца. Гвардейцы задержали хулигана и передали его сотрудникам полиции, — пояснили в фирме.
Оказалось, нарушителя не раз судили за тяжкие преступления.
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