«Кто-то взял на меня кредит»: жительница Новосибирска выиграла суд у крупной микрофинансовой организации

Елена судилась полгода. Фото: предоставлено Еленой Гавровской

Жительница Новосибирска выиграла суд у московской микрофинансовой компании. В 2021 году на женщину оформили займ без ее ведома. 40-летняя Елена Гавровская сначала написала заявление в полицию, потом подала на компанию в суд.

Елена владеет небольшой фирмой. В конце 2021 года ей позвонил коллектор, сказал, чтоиона должна деньги микрофинансовой организации.

- О моего имени там кто-то взял кредит в 5 тысяч рублей, при этом под 365% годовых, то есть проценты начислялись каждый день. Я сразу сказала, что ничего не брала, а кто-то воспользовался моими данными, - рассказала КП-Новосибирск Елена Гавровская.

Женщина написала заявление в полицию. Как ей удалось выяснить, заем оформили на нее онлайн. В роли подписи выступил код, который пришел на номер телефона того человека, кто брал кредит.

В МВД заявление приняли, дело возбудили по статье "Мошенничество". Елена начала искать в соцсетях еще пострадавших и оказалось, что таких много.

- Я нашла около 40 человек. Мы подали коллективный иск в Зюзинский районный суд Москвы. Но нам отказали и сказали, что нужно подавать все в индивидуальном порядке, - говорит Елена. – Я так и сделала.

Судебные баталии длились полгода.

- Я просила 100 тысяч рублей моральной компенсации. Мои требования удовлетворили частично. Пока у меня нет решения суда, поэтому пока не знаю, какую сумму компенсации мне одобрили, - подытоживает сибирячка.

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