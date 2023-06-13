Под Новосибирском 19-летний сельчанин угнал машину, чтобы доехать до города

Угонщика быстро поймали. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарском районе Новосибирской области 19-летний парень угнал машину, чтобы доехать до города. О преступлении рассказали в областном МВД.

— Отечественный ВАЗ-21074 принадлежит 29-летней местной жительнице. Она оставила ключи в замке зажигания, чем и воспользовался 19-летний угонщик,— сообщили в ведомстве.

Парень уже был судим. Угнанный автомобиль вернули хозяйки. На сельчанина завели дело по статье об угоне без цели хищения. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается.

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