Под Новосибирском 19-летний сельчанин угнал машину, чтобы доехать до города

Угонщика быстро поймали.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Татарском районе Новосибирской области 19-летний парень угнал машину, чтобы доехать до города. О преступлении рассказали в областном МВД.
— Отечественный ВАЗ-21074 принадлежит 29-летней местной жительнице. Она оставила ключи в замке зажигания, чем и воспользовался 19-летний угонщик,— сообщили в ведомстве.
Парень уже был судим. Угнанный автомобиль вернули хозяйки. На сельчанина завели дело по статье об угоне без цели хищения. Сейчас он под подпиской о невыезде.
Расследование продолжается.
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