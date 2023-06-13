Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июня 2023 12:31

Под Новосибирском 19-летний сельчанин угнал машину, чтобы доехать до города

Парня задержали
Данила ШУЛЯК
Угонщика быстро поймали.

Угонщика быстро поймали.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарском районе Новосибирской области 19-летний парень угнал машину, чтобы доехать до города. О преступлении рассказали в областном МВД.

— Отечественный ВАЗ-21074 принадлежит 29-летней местной жительнице. Она оставила ключи в замке зажигания, чем и воспользовался 19-летний угонщик,— сообщили в ведомстве.

Парень уже был судим. Угнанный автомобиль вернули хозяйки. На сельчанина завели дело по статье об угоне без цели хищения. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber