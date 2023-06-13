«Там человек лежит»: в Новосибирске случилось страшное ДТП с пострадавшими

В аварии есть пострадавшие. Фото: стоп-кадр видео АСТ-54.

Днем 13 июня в Октябрьском районе Новосибирска случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Видео с места появилось в группе АСТ-54 во ВКонтакте. Подробности аварии рассказали в городской Госавтоинспекции.

— Водитель 30 лет ехал на ГАЗели по улице Большевистской, когда столкнулся с «Ивеко». За рулем иномарки был 36-летний новосибирец. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры — взрослые мужчины — ГАЗели. С травмами разной тяжести их доставили в больницу, — сообщили в ведомстве.

На ролике видно пострадавшего, который лежит на обочине. Это также понятно по комментариям оператора-очевидца.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все обстоятельства происшествия.

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