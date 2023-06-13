В Новосибирске ищут 82-летнего пенсионера в сине-коричневой рубашке и коричневых брюках

Поисковый сбор начали в Первомайском районе. Фото: «ЛизаАлерт».

В Новосибирске ищут 82-летнего Троян Анатолия Васильевича. Еще 12 июня пенсионер ушел в неизвестном направлении и пропал.

— У мужчины рост 176-178, он нормального телосложения, имеет черные волосы с сединой и карие глаза, — уточнили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина был одет в сине-коричневую рубашку, коричневые брюки и черные туфли. Фото 37-летней давности.

Звонить: 8(800)700-54-52.

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