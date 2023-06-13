Новосибирцев предупредили об опасном алкоголе в магазинах

Новосибирцев попросили выбирать алкоголь при покупке тщательнее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей и гостей Новосибирска призвали быть внимательными при покупке алкоголя. Обращение было опубликовано на сайте мэрии.

- Чтобы избежать приобретения некачественной, фальсифицированной алкогольной продукции, следует покупать ее только в стационарных торговых точках, а также в ресторанах, барах и кафе, у которых есть соответствующая лицензия на розничную продажу, - говорится в сообщении. Также подчеркивается, что ее должны размещать в «наглядной и доступной для потребителя форме».

При обнаружении в любой торговой точке города слабоалкогольного напитка «Мистер Cидр» новосибирцев просят незамедлительно звонить по телефонам Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области: 8-800-350-50-60 (понедельник-четверг - с 10 до 17 часов, пятница - с 10 до 16 часов, без перерывов); 220-24-05 (вн. 2-97).

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