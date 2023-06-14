«Три дня не двигалась»: новосибирская пятиклассница спасла кошку со сломанной лапкой на «Снегирях»

Кошка выпала из окна и три дня пролежала на улице. Фото: Предоставлено героями публикации

В Новосибирске ученица школы №105 в Калининском районе спасла кошку, выпавшую из окна дома. Девочка заметила лежащее животное и не смогла пройти мимо.

- В пятницу 2 июня сестра нашла кошку, она была обездвижена и лежала на улице уже 3-4 дня, как сказали местные жители. Я отвезла кошку в ветклинику, ей сделали УЗИ: внутренние органы в порядке. Нащупали перелом передней правой лапы, кошка из-за этого почти не двигалась. В мышцах были осколки от кости, – рассказала КП-Новосибирск местная жительница Дарья.

Пятиклассница с сестрой стали искать хозяев, клеить объявления, ходить по квартирам, но они так и не откликнулись. Сейчас Дарья ищет новых хозяев или передержку, дома у нее уже три кошки.

Уважаемые читатели! Если вы готовы приютить животное – обратитесь в группу приюта Киттикеа или в редакцию по номеру: 8-923-145-11-03. Мы передадим ваши контакты волонтерам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber