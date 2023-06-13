Губернатор Новосибирской области скорректировал поручения после рабочих поездок по региону

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Фото: правительство НСО.

Губернатор Андрей Травников дал новые поручения главам районов и профильных министерств после поездок по региону. На оперативном совещании в областном правительстве он порекомендовал незамедлительно приступить к их исполнению, сообщили в правительстве Новосибирской области.

- В Новосибирске отремонтируют улицы Связистов и Пермскую - до Оборонной, а также участок между улицей Большой и конечной остановкой общественного транспорта на улице 2-й Портовой, - уточнили в пресс-службе.

По скверу в Академгородке с рабочим название Чербузы все земельные вопросы решены, можно разрабатывать проектно-сметную документацию, чтобы в следующем году приступить к работам.

В селе Богословка Усть-Таркского района местные чиновники должны решить проблему с качеством и надежностью водоснабжения, в Татарске - изменить нормативные акты, чтобы предприятия по переработке пищевой продукции могли получать все меры господдержки. Кроме того, господдержка должна стать доступнее для санаторно-курортных учреждений Краснозерского района, которые добывают лечебные грязи и минеральные воды. Также здесь должны решить «сложные» вопросы с рекультивацией территории после очистки озера Половинное и ремонтом корпусов детского оздоровительного лагеря «Солнышко», чтобы в следующем году у ребят были более комфортные условия для проживания.

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