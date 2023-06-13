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НовостиПроисшествия13 июня 2023 10:59

В Новосибирске водитель потерял сознание и влетел в парковку

Мужчине стало плохо за рулем
Данила ШУЛЯК
На месте работают сотрудники.

На месте работают сотрудники.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске возле остановки «Ипподромской» водитель потерял сознание и въехал в припаркованную машину. Об инциденте вечером 13 июня очевидцы сообщили Telegam-каналу «Новосибирск с Огоньком».

— Все случилось на улице Гоголя, 43. Во время движения автомобиля водителю резко стало плохо, из-за чего он не смог справиться с управлением машины. Он врезался в припаркованный транспорт и потерял сознание, — указано в посте.

На месте работают экстренные службы

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