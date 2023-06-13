В Новосибирске водитель потерял сознание и влетел в парковку

На месте работают сотрудники.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирске возле остановки «Ипподромской» водитель потерял сознание и въехал в припаркованную машину. Об инциденте вечером 13 июня очевидцы сообщили Telegam-каналу «Новосибирск с Огоньком».
— Все случилось на улице Гоголя, 43. Во время движения автомобиля водителю резко стало плохо, из-за чего он не смог справиться с управлением машины. Он врезался в припаркованный транспорт и потерял сознание, — указано в посте.
На месте работают экстренные службы
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