В Новосибирске водитель потерял сознание и влетел в парковку

На месте работают сотрудники. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске возле остановки «Ипподромской» водитель потерял сознание и въехал в припаркованную машину. Об инциденте вечером 13 июня очевидцы сообщили Telegam-каналу «Новосибирск с Огоньком».

— Все случилось на улице Гоголя, 43. Во время движения автомобиля водителю резко стало плохо, из-за чего он не смог справиться с управлением машины. Он врезался в припаркованный транспорт и потерял сознание, — указано в посте.

На месте работают экстренные службы

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