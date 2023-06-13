Александр Аксёненко рассказал о судьбе проекта «Сквер на Демакова»

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Депутат Госдумы от Новосибирской области председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Александр Аксёненко рассказал о встрече с вице-мэром Анной Терешковой и депутатом Совета депутатов города Новосибирска Натальей Пинус, где они обсудили и зафиксировали перед жителями продвижение в работе по скверу на улице Демакова.

- Напомню, что дизайн-проект был реализован еще в 2019 году. И в этом году наконец-то удалось форсировать процесс: из депутатского фонда выделены средства на разработку ПСД (проектно-сметная документация). Рассчитываем, что в этом году уже сможем представить проект губернатору, а в следующем году начнется реализация. Проектировщики уже обмеряют территорию в рамках дизайн-проекта, дальше будет понимание этапности, - пишет в своем телеграм-канале Александр Аксёненко. - По дизайн-проекту включен основной участок - 2,5 гектара - до улицы Полевой. Участок включен вместе с памятником Александру Демакову (Герой Советского Союза), на памятном комплексе будут отремонтированы некоторые плиты - там, где имена военнослужащих, потому что есть ошибки в фамилиях. И приведем в порядок тротуар до придомовой территории.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Как отмечает депутат в своем посте, по дизайн-проекту будет идти устройство дорожно-плиточной сети, формирование зон отдыха, площадки для проведения локальных мероприятий с эстрадой, трек для подростков, ландшафтные зоны и павильон для эксплуатирующей организации, павильон-амбар для встреч горожан, где также можно будет укрыться от дождя, площадка для выгула и дрессировки собак (ближе к улице Полевой).

- По информации, которую я актуализировал на днях, остальные 2,5 гектара сейчас находятся в рамках судебных разбирательств, - уточнил Александр Аксёненко.