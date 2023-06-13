Следователи Новосибирска проверяют дело школьницы, попавшей в психбольницу после медкомиссии

Суд отправил школьницу на лечение.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следователи Новосибирска начали проверку после того, как местная 15-летняя девочка попала в психбольницу после медкомиссии. Как сообщили КП-Новосибирск в ведомстве, школьница попала в больницу по решению суда — есть заключение медэкспертизы.
— По данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение, — отметила пресс-служба следователей.
Сейчас сотрудники ведомства изучают все обстоятельства помещения несовершеннолетней в стационар.
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