Следователи Новосибирска проверяют дело школьницы, попавшей в психбольницу после медкомиссии

Суд отправил школьницу на лечение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи Новосибирска начали проверку после того, как местная 15-летняя девочка попала в психбольницу после медкомиссии. Как сообщили КП-Новосибирск в ведомстве, школьница попала в больницу по решению суда — есть заключение медэкспертизы.

— По данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение, — отметила пресс-служба следователей.

Сейчас сотрудники ведомства изучают все обстоятельства помещения несовершеннолетней в стационар.

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