В Новосибирске пьяный мужчина пытался въехать на мопеде в магазин

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

9 июня при очередном обходе охраняемой территории складского комплекса, расположенного на ул. Петухова, охранник ГВАРДИИ обнаружил, что у автомобиля, стоящего на парковке, дверцы измазаны неизвестным веществом с едким запахом. По факту повреждения чужого имущества на место происшествия им была вызвана полиция.

10 июня, в 16:55, сигнал тревоги поступил из круглосуточного киоска по продаже фаст-фуда, расположенного в Кировском районе г. Новосибирска. Прибывшим на вызов бойцам ГБР-76 продавец сообщил, что пришёл мужчина, который этой ночью украл у него шаурму, выхватив её из рук и сбежав, не заплатив денег. Бойцы ГБР задержали нарушителя. Тот, находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, не помнил событий прошедшей ночи, но, допуская мысль, что мог так поступить, предложил возместить причиненный ущерб. В присутствии бойцов ГБР он оплатил 300 рублей и на этом инцидент был исчерпан.

В этот же день, в 11:58, в супермаркете, расположенном в Октябрьском районе, двое покупателей воспользовались тем, что возле кассы самообслуживания нет контролирующих работников и вынесли из магазина без оплаты две полуторалитровые бутылки пива. Охранник, заметивший это по камерам наблюдения, остановил их и потребовал предъявить чек об оплате. После недолгих препирательств, мужчины оплатили стоимость украденного пива и были отпущены.

11 июня в 20:36 тревожная кнопка была нажата в городской детской клинической больнице, расположенной на Красном проспекте. Прибывшие на вызов бойцы ГБР-75 обнаружили в приёмном покое взрослого мужчину, лицо которого было в крови. Выяснилось, что нетрезвый родитель пришел в больницу, чтоб навестить своего ребенка, но на пороге споткнулся, упал и разбил себе нос. Бойцы ГБР выпроводили пьяного посетителя из медицинского учреждения.

12 июня в 21:22 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ была вызвана в магазин, расположенный на ул. Забалуева. Абсолютно невменяемый пьяный мужчина попытался заехать в торговое учреждение на мопеде и даже успел поднялся на нём на несколько ступенек крыльца. Гвардейцы задержали хулигана и передали его сотрудникам полиции. Нарушитель оказался ранее неоднократно судимым за тяжкие преступления рецидивистом.