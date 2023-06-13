НГУ получит еще 549 миллионов рублей на строительство кампуса мирового уровня

В Новосибирске построят кампус мирового уровня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на науку и образование. Об этом сообщили в региональном правительстве.

– В 2023 году региону направят дополнительные средства на строительство кампуса НГУ и ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам, – указано в информации. – Соответствующее решение принято Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации.

Как стало известно, на строительство кампуса мирового уровня выделят 549 миллионов рублей, на выплаты педагогам – 8 миллионов. Итого, в 2023 году на данное направление направят 1 млрд 648 млн рублей.

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