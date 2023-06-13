В Новосибирске случилось двойное ДТП с тремя иномарками

В аварии пострадали 3 машины. Фото: спасатели МАСС.

Вечером 13 июня на улице Большевистской случилось двойное ДТП у остановки «Мелькомбинат». Об аварии сообщают спасатели МАСС.

— Автомобиль марки «Honda Torneo» догнал автомобиль «Nissan Almera», а уже чуть позже в «Honda Torneo» врезался автомобиль марки «Renault Logan». В конечном итоге больше всего пострадал автомобиль «Хонда» и его водитель и пассажирка, — пояснили спасатели.

Сотрудники провели разведку ДТП и собрали информацию о пострадавших. Вместе с пожарными спасатели обеспечили противопожарную безопасность на месте аварии.

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