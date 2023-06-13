«Может сидеть высоко на дереве»: 5 тысяч рублей обещают новосибирцы за сбежавшего из дома попугая Патрика

Новосибирцы предлагают вознаграждение за улетевшего из дома попугая Патрика. Фото: предоставлено Валерией.

В Новосибирске хозяева ищут пропавшего попугая. Корелла по имени Патрик пропал в районе Нижней Ельцовки 12 июня.

– Попугай втиснулся в приоткрытое окно и вылетел через балкон, он у нас открытый, с 10 этажа, полетел в сторону крыши на Лесосечной 5. Он отзывается на имя Патрик, может отзываться на крики других корелл, может даже в записи. Он садится на ручку, но не дает себя схватить. Он всегда любил сидеть высоко, поэтому может сидеть где-нибудь высоко на дереве или на крыше, – рассказала КП-Новосибирск хозяйка пернатого, Валерия.

Нашедшему хозяева обещают вознаграждение в 5 тысяч рублей.

Побег попугая КП-Новосибирск прокомментировала заводчица корелл, Оливия. Она объяснила, как приманить птичку:

– Угадать сложно, куда он может полететь, они отлетают довольно далеко от дома, но кореллу очень хорошо слышно, когда он летит, приманить можно на запись криков его сородича, – уверена заводчица.

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