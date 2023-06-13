Синоптики Новосибирской области рассказали о заморозках до -2 в ночь на 14 июня

Дожди в Новосибирске не заканчиваются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Западно-Сибирского УГМС рассказали о заморозках до -2 в ночь на 14 июня. Прогноз получила КП-Новосибирск.

— Ночью в области похолодает до +2, +4 градусов, местами будут заморозки до -2. Но это на севере и северо-западе региона — на востоке, в том числе в Новосибирске, заморозков не будет, — рассказали КП-Новосибирск синоптики.

Мороз обойдет областной центр стороной, потому что у нас много облаков — пройдут небольшие дожди.

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