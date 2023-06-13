В Новосибирске пьяный любитель фаст-фуда забрал шаурму у продавца и убежал

Хулиган возместил ущерб. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске бойцы Агентства Безопасности ГВАРДИЯ прибыли на необычный вызов — сигнал поступил из киоска с фаст-фудом. К ларьку подошел хулиган, который накануне «ограбил» шаурмичную.

— Продавец сообщил, что пришел мужчина, который этой ночью украл у него шаурму, выхватив ее из рук и сбежав, не заплатив денег. Бойцы ГБР задержали нарушителя. Тот, находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, не помнил событий прошедшей ночи, но, допуская мысль, что мог так поступить, предложил возместить причиненный ущерб, — рассказали в пресс-службе фирмы.

В итоге новосибирец оплатил 300 рублей и инцидент был исчерпан.

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