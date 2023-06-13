В НСО экс-начальника управления ветеринарии отправили в колонию за крупную взятку

Чиновника осудили за подделку документов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области на 8 лет осудили бывшего начальника управления ветеринарии Барабинского района. Информация была опубликована на сайте районного суда.

- Вадим Панин возглавлял управление ветеринарии Барабинского района Новосибирской области с 19 марта 2019 года. С 20 марта 2019 года по 16 апреля 2020-го он получал взятки деньгами в размере 1 745 532 рублей, - сообщили в суде.

Панину платили деньги за выдачу фиктивных сопроводительных ветеринарных документов на перевозку сельскохозяйственных животных через границу России, в том числе без обязательного карантина. Кроме наличных, вознаграждение за свои услуги он брал «иным имуществом и услугами имущественного характера». Итого, общая сумма взятки составила, по информации прокуратуры Новосибирской области, свыше 1 млн 800 тыс рублей.

Кроме того, в апреле 2021 года Вадим Панин лично передал своему заместителю 5 тысяч рублей, чтобы тот подготовил аналогичные фиктивные документы.

Суд признал чиновника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, иного имущества, за незаконные действия, совершенные в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Его приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также запретили столько же лет заниматься ветконтролем и ветеринарно-санитарной деятельностью после отбывания срока наказания.

Приговор в законную силу не вступил. Тем не менее, Панина заключили под стражу в зале суда.

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