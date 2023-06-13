«Смотрите под ноги!»: в Новосибирске 17-летний парень поймал гадюку и двух ужей

Ужик, пойманный на берегу Оби. Фото: предоставлено героем публикации.

Жители Новосибирска и области все чаще присылают в редакцию фото змей, отдыхающих в воде и на берегах региона. На этот раз 17-летний Дима рассказал КП-Новосибирск о том, как поймал гадюку и двух ужиков.

— Я сидел на берегу Оби с папой и его знакомым. Увидели, как неподалеку плывет полностью черная змея — гадюка. Будьте аккуратнее и смотрите под ноги! — говорит Дима.

Кроме этого, как рассказал новосибирец, в этот же день он поймал двух ужиков. Одного из них и удалось сфотографировать.

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