Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 9:04

«Смотрите под ноги!»: в Новосибирске 17-летний парень поймал гадюку и двух ужей

На Оби в Новосибирске 17-летний парень поймал гадюку и двух уже
Данила ШУЛЯК
Ужик, пойманный на берегу Оби. Фото: предоставлено героем публикации.

Ужик, пойманный на берегу Оби. Фото: предоставлено героем публикации.

Жители Новосибирска и области все чаще присылают в редакцию фото змей, отдыхающих в воде и на берегах региона. На этот раз 17-летний Дима рассказал КП-Новосибирск о том, как поймал гадюку и двух ужиков.

— Я сидел на берегу Оби с папой и его знакомым. Увидели, как неподалеку плывет полностью черная змея — гадюка. Будьте аккуратнее и смотрите под ноги! — говорит Дима.

Кроме этого, как рассказал новосибирец, в этот же день он поймал двух ужиков. Одного из них и удалось сфотографировать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber