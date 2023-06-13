Сыну экс-депутата, насмерть сбившему женщину на «зебре», продлили арест

Виновному в ДТП продлили арест. Фото: СУ СКР по НСО.

В Новосибирске продлили арест 21-летнему Александру Бушкову — сыну бывшего депутата из Алтайского края. Утром 14 апреля он насмерть сбил женщину возле улицы Серебренниковской.

— Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска продлен срок содержания под стражей до 14 августа 2023 года в отношении Бушкова Александра, — указано в отчете органа.

Постановление пока не вступило в силу.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как пьяный сын экс-депутата на всей скорости сбил женщину и даже не остановился.

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