Губернатор поручил провести профилактические работы на водозаборных скважинах в Новосибирской области. Фото: правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил провести профилактические работы на водозаборных скважинах. А также призвал соблюдать правила их эксплуатации. Связано это с тем, что на минувшей неделе в некоторых населенных пунктах региона были перебои с водоснабжением. Произошли они на фоне аномальной жары, а также повышенного водозабора. Всего на проблемы с водоснабжением поступило 90 жалоб. Об этом главе региона доложил Денис Архипов, министр ЖКХ и энергетики НСО.

Острота проблемы, сообщил Архипов, снизилась со снижением в области температуры. 13 июня утром специалисты ведомства обзвонили районы, в которых были перебои с водой. Сейчас устанавливаются причины ее дефицита.

– Основная причина дефицита воды в трубах, мне кажется, очевидна, — отметил Андрей Травников. — Вряд ли, даже в связи с аномальной жарой, у нас резко куда-то ушли грунтовые воды и дебит скважин на несколько дней вдруг снизился. Идёт повышенный разбор. И проблема даже не в том, что в течение последних недель не хватало воды на каждое домохозяйство. Самая главная причина — в последствиях, – сказал губернатор.

По словам Андрея Травникова, нужно провести профилактические работы по обслуживанию скважин. При этом необходимо учитывать рекомендации по их эксплуатации.

Глава области подчеркнул, что стоимость каждой скважины – несколько десятков млн рублей. Поэтому последствия от их неправильного использования могут быть критическими.

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