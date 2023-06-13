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НовостиПроисшествия13 июня 2023 8:13

В Новосибирске полицейские накрыли подпольное казино в Ленинском районе

В клубе работали 20 игровых автоматов
Данила ШУЛЯК
Следователи раскрыли дело. Фото: СУ СК РФ по НСО.

Следователи раскрыли дело. Фото: СУ СК РФ по НСО.

Следователи Новосибирска завершили расследование по делу 51-летнего организатора подпольного казино. За проведение азартных игр ему грозит срок. О преступлении рассказали в ведомстве.

— С января по сентябрь 2022 года обвиняемый держал клуб в арендованном помещении. Там были 20 игровых автоматов и неофициально нанятые администраторы. Посетители рассчитывались наличкой, — сообщила пресс-служба следователей.

Дело передали в суд.

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