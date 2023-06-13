В Новосибирске неизвестный украл телефон у незрячего человека

В Калининском районе неизвестный украл телефон у незрячего человека. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54»

В Калининском районе неизвестный украл телефон у незрячего человека. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Инцидент произошел поздно вечером 12 июня. Мужчина с тростью и в темных очках стоял у подъезда дома по адресу Учительская, 19/1.

В какой-то момент мимо него прошла компания – два мужчины и женщина. Спустя пару секунд один из мужчин подкрался сзади к незрячему человеку и вытащил из его кармана мобильник, после чего сбежал.

Как сообщила местная жительница, приславшая видео, телефон был голосовым помощником потерпевшего. На устройстве было много специальных программ, которые помогали ему безопасно передвигаться по улице.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по региону.

− По данному факту в полицию поступило заявление. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего противоправное деяние, − сообщили КП-Новосибирск в полиции.

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