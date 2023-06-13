Фото с места смертельного пожара в поселке Порос под Новосибирском показали в СК

Появились фото с места жуткого пожара в поселке Порос в Новосибирской области. Фото: СК РФ по НСО.

Появились фото с места жуткого пожара в поселке Порос в Новосибирской области. В ночь на 13 июня там сгорел частный дом. В огне погибли 3 человека – женщина и двое мужчин.

В доме обрушилась кровля. Фото: СК РФ по НСО.

На кадрах видно, что от дома остались одни стены. Площадь пожара составила 78 квадратов. Известно, что в доме сработали пожарные извещатели. Самостоятельно на улицу выбрались 8 человек, 4 из них дети. Трупы троих нашли во время неотложных работ. Погибшие гостили в доме.

В результате ЧП погибли три человека. Фото: СК РФ по НСО.

В СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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