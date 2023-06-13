Двое подростков и фермер встретили медведя, сбежавшего из заказника под Новосибирском. Фото: Иван МАКЕЕВ

Медведя, который, предположительно, сбежал из заказника в Убинском районе НСО, встретили в Здвинском районе региона. Заметили лесного жителя двое подростков и местный фермер 8 июня. Об этом рассказали в Минприроды НСО.

– Данный район не свойственное место обитания для бурого медведя, однако второй год подряд наблюдается картина его присутствия, предположительно мигрирующего из заказника в Убинском районе, расположенного в 30 км, – говорится в сообщении ведомства.

Ситуацию с мишкой контролируют в Минприроды и местной администрации. Власти уверены, медведь не представляет угрозы. Он находится в своей естественной среде обитания, на расстоянии 15 км от ближайшего населенного пункта.

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