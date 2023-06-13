«Мощное вторжение холода»: Сибирь ждут резкие заморозки после 40-градусного пекла

Волна холода накроет 11 регионов России. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Сибирь придут резкие заморозки после 40-градусного пекла. Похолодание ожидается и в других регионах России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

− 13 и 14 июня прогнозируются заморозки в тех регионах, где почти 15 дней была жара до 35-40 градусов − Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Температура там будет понижаться до -2 градусов. Это мощное вторжение холода, − цитирует Вильфанда ТАСС.

Заморозки прогнозируют также в Уральском и Приволжском федеральных округах. В общей сложности волна холода накроет 11 регионов России.

Холоднее всего будет на юге Тюменской области – там температура будет опускаться до -5.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в ночь на 13 июня в Новосибирской области похолодает до -1.

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