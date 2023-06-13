В Новосибирске экс-депутату Заксобрания Морозову вынесли приговор за мошенничество. Фото: Виктория МИНАЕВА

Экс-депутат Законодательного собрания Новосибирской области 65-летний Александр Морозов отделался условным сроком за аферу с государственной субсидией на 41 миллион рублей.

Руководителя ООО «Коченевская птицефабрика» обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Деньги предприятию выделили на строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов и кулинарии.

— Для придания видимости исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии по указанию обвиняемого в цехе частично были проведены строительно-монтажные работы. При этом почти 19 миллионов рублей бюджетных средств похищены мужчиной посредством перечисления по фиктивным договорам подконтрольным ему юридическим лицам, — объяснили журналисту КП-Новосибирск в пресс-службе прокуратуры области.

Октябрьский районный суд Новосибирска признал бывшего парламентария виновным, но не стал лишать свободы. Приговор - четыре года условно.

Известно, что экс-депутат вину не признавал, но вернул все деньги в бюджет.

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