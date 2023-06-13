«Крайне сложная обстановка»: в Новосибирской области за неделю утонули 7 человек

В Новосибирской области за неделю утонули 7 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число утонувших резво выросло в Новосибирской области за неделю. Данные об этом 13 июня озвучили на оперативном совещании в правительстве.

– Крайне сложная обстановка на водных объектах. Вторую неделю подряд отмечаем значительный рост ЧП на водных объектах области, – сказал на совещании начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

По его словам, наблюдается превышение показателей гибели людей на водных объектах более чем в два раза, а гибели детей в полтора раза в сравнении с 2022 годом.

В общей сложности в НСО утонули 7 человек за неделю. Среди жертв один ребенок.

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