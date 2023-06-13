Были в гостях: раскрыты подробности гибели трех человек в страшном пожаре под Новосибирском

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек в поселке Порос под Новосибирском. Фото: СК РФ по НСО.

В СК РФ по НСО возбудили уголовное дело после смертельного пожара в поселке Порос. Там в результате ЧП в ночь на 13 июня погибли 3 человека: женщина и двое мужчин.

– По данным следствия, ночью 13 июня в Мошковском районе произошло возгорание частного дома. После тушения пожара обнаружены тела троих человек: двух мужчин и женщины, находящихся в гостях, – сообщает региональный Следственный комитет.

Дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы.

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