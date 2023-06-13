Вылет рейса Новосибирск – Томск задерживается почти на шесть часов

В новосибирском Толмачево задержали вылет самолета до Томска. Фото: Иван ВИСЛОВ

В новосибирском Толмачево задержали вылет самолета до Томска. Информация указана в онлайн-табло на сайте аэропорта.

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь в 09:10. Сейчас в графе «расчетное время» указано 15:00. Таким образом, пассажирам придется ждать вылета почти шесть часов.

КП-Новосибирск связалась с пресс-службой Толмачево и узнала, в чем причина.

− Это рейс, который летел из Москвы в Томск. В Новосибирске сел на запасном аэродроме из-за метеоусловий Томска, − объяснили КП-Новосибирск в пресс-службе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber