Вылет рейса Новосибирск – Томск задерживается почти на шесть часов

В новосибирском Толмачево задержали вылет самолета до Томска.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В новосибирском Толмачево задержали вылет самолета до Томска. Информация указана в онлайн-табло на сайте аэропорта.
Рейс авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь в 09:10. Сейчас в графе «расчетное время» указано 15:00. Таким образом, пассажирам придется ждать вылета почти шесть часов.
КП-Новосибирск связалась с пресс-службой Толмачево и узнала, в чем причина.
− Это рейс, который летел из Москвы в Томск. В Новосибирске сел на запасном аэродроме из-за метеоусловий Томска, − объяснили КП-Новосибирск в пресс-службе.
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