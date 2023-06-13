В доме были дети: три человека погибли в страшном пожаре в поселке Порос в Новосибирской области

Три человека погибли в страшном пожаре в поселке Порос в Новосибирской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три человека погибли при пожаре в поселке Порос Мошковского района НСО. ЧП произошло в ночь на вторник, 13 июня на улице Сибирская.

– Частный дом был оборудован пожарными извещателями. Их громкий звук разбудил жильцов. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 8 человек, 4 из них дети. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения обрушилась кровля дома, – сообщает ГУ МЧС по НСО.

Во время неотложных работ пожарные нашли в доме три трупа – одну женщину и двух мужчин.

В МЧС уточнили, что гибели людей поспособствовали несколько факторов. Это темное время суток, сильное задымление и решетка на окне.

Площадь возгорания составила 78 квадратов.

Причину пожара установят эксперты.

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