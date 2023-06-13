Названы сроки восстановления пострадавшего от пожара здания ЦКБ в Новосибирске

Пожар в здании больницы произошел 4 июня. Фото: ГУ МЧС России по НСО / читатель КП

Стало известно, сколько времени уйдет на восстановление пострадавшего от пожара здания Центральной клинической больницы. Об этом на оперативном совещании во вторник, 13 июня, сообщил глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов.

Вопрос о сроках задал губернатор региона Андрей Травников.

− На это уйдет примерно два месяца, − уточнил Константин Хальзов, добавив, что смета на ремонт уже подготовлена.

Напомним, ЧП произошло 4 июня 2023 года. По предварительной информации, в больнице коротнула проводка. Из горящего здания эвакуировали 173 человека. Из них 143 – это пациенты, в числе которых шестеро находящихся в реанимации. Большинство пациентов доставили в региональный сосудистый центр.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Следственный комитет начал проверку после пожара в Центральной клинической больнице.

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