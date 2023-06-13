«Просили лишить свободы»: в Новосибирске суд ужесточил наказание живодеру, который убил трех кошек

Суд отменил условное наказание и назначил год исправительных работ. Фото: Мария НОВИКОВА

Новосибирский областной суд ужесточил приговор 53-летнему живодеру, который убил трех кошек на «Родниках». Прокуратура добилась пересмотра приговора первой инстанции:

- Прокуратура обжаловала приговор, по которому были назначены исправительные работы условно. Сторона обвинения просила суд исключить явку с повинной из смягчающих обстоятельств дела и усилить наказание, назначив реальное лишение свободы. Суд частично согласился с доводами обвинения, заменив условное наказание об исправительных работах на реальное, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Семенова.

Трагедия случилась 21 октября 2022 года в квартире на улице Фадеева. Хозяева квартиры попросили подсудимого поймать и вынести из квартиры трех кошек, которых должны были отправить в зооприют. Но подсудимый поймал их и выбросил с балкона 16-го этажа. Две кошки скончались на месте, третью он добил пинками.

Местные жители вызвали полицию, подозреваемого задержали. Подсудимый признал вину по обвинению в жестоком обращении с животными. Калининский районный суд назначил ему 1 год исправительных работ с удержанием 10% в счет государства. Наказание было назначено условно с испытательным сроком в 1 год.

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