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НовостиПроисшествия13 июня 2023 5:50

В Кировском районе Новосибирска «Тойота» столкнулась с трамваем

Движение на участке затруднено
Анастасия ХРОМЫХ
В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием «Тойоты» и трамвая.

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием «Тойоты» и трамвая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 13 июня, в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием «Тойоты» и трамвая. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Транспортные средства не поделили дорогу на пересечении улиц Мира и Аникина. Это парализовало движение трамваев.

− Движение на данном участке дороги затруднено, − отметили в публикации.

Предварительно, в ДТП обошлось без пострадавших.

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