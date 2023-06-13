В Кировском районе Новосибирска «Тойота» столкнулась с трамваем

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием «Тойоты» и трамвая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 13 июня, в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием «Тойоты» и трамвая. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Транспортные средства не поделили дорогу на пересечении улиц Мира и Аникина. Это парализовало движение трамваев.

− Движение на данном участке дороги затруднено, − отметили в публикации.

Предварительно, в ДТП обошлось без пострадавших.

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