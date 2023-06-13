ВТБ: в Новосибирской области 12% ипотечных заемщиков оформляют налоговый вычет в упрощенном порядке

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Сервис по упрощенному оформлению налоговых вычетов в ВТБ Онлайн позволяет обладателям ипотеки бесплатно, в несколько кликов подать заявку на получение такой льготы. При этом не требуется собирать документы, заполнять налоговую декларацию и подавать ее в ФНС.

Популярнее всего сервис в Иркутской области, здесь им воспользовались 13% ипотечных заемщиков банка ВТБ. В Новосибирской, Кемеровской и Омской областях имущественный вычет онлайн оформили по 12% ипотечных заемщиков, что тоже выше среднего показателя по СФО. По числу заемщиков, оформивших выплату онлайн, лидирует Новосибирская область.

Всего по стране упрощенный налоговый вычет в ВТБ оформили почти 11% ипотечных заемщиков. Помимо СФО наибольшая доля пользователей сервиса – в Дальневосточном, Центральном, и Уральском федеральных округах.

– С каждым годом мы фиксируем все больший спрос на сервис для упрощенного оформления имущественного вычета в ВТБ Онлайн. Сегодня большинство ипотечных сделок оформляется с использованием различных цифровых сервисов, для клиентов это стало нормой. Логично, что простая процедура и возможность оперативно получить возврат налогов продолжают привлекать новых пользователей. По оценке банка, в этом году мы увидим трехкратный рост количества поданных заявлений по сравнению с прошлым годом, – подчеркнул управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.