В Новосибирске на станцию «Спортивная» привезли автоматы по продаже жетонов

Автоматы по продаже жетонов привезли на станцию Новосибирского метрополитена «Спортивная». Фото: СпецТрансСтрой

Автоматы по продаже жетонов привезли на станцию Новосибирского метрополитена «Спортивная». Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».

Всего купили восемь аппаратов. В скором времени их начнут устанавливать в вестибюле.

− Они будут смонтированы на стенах в кассовых зонах – по три с каждой стороны. Еще два – в зоне дальних касс. Автоматы позволят делать оплату монетами и бумажными купюрами. В них находятся встроенные кассы, которые будут выдавать чеки после покупки, − рассказали в компании.

Привезенные терминалы современные и удобные – они позволят сэкономить время и справиться с возросшим пассажиропотоком после матчей в новом ЛДС.

Также в метро будут действовать два других способа оплаты проезда – банковской или транспортной картами.

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