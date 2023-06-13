В Новосибирске на стройке подвешенный груз упал с крана на рабочего. Фото: МАСС.

В Новосибирске на стройке в Октябрьском районе произошло ЧП. 12 июня там с крана сорвался подвешенный груз. Он упал на ноги рабочего, мужчины 1988 года рождения.

– Мужчину извлекли из-под груза до приезда спасателей, которые совместно с бригадой врачей скорой помощи оказали ему помощь в фиксировании шины, – рассказали в МАСС.

Пострадавшего перенесли в скорую. Медики доставили рабочего в больницу.

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