У новосибирца забрали многотонный грузовик за долг в 4,3 миллиона рублей

Судебный пристав арестовала многотонный грузовик, принадлежащий 45-летнему должнику. Фото: ГУ ФССП России по НСО

Судебный пристав арестовала многотонный грузовик, принадлежащий 45-летнему жителю рабочего поселка Колывань. А все потому, что мужчина не гасил долг в 4,3 миллиона рублей, сообщили в ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Выяснилось, что сибиряк взял в долг деньги, чтобы купить грузовые автомобили. Он решил заняться коммерческими перевозками.

Общая сумма задолженности составила 4 миллиона 320 тысяч рублей. Однако отдавать деньги местный житель не спешил. Тогда с его счета удержали 64 тысячи рублей.

Во время очередного выхода по месту нахождения должника судебные приставы заметили его грузовой автомобиль. Было решено наложить арест на данное имущество. Большегруз стоил около шести миллионов рублей.

− Если автовладелец в течение 10 дней не погасит задолженность, пристав-исполнитель начнет собирать необходимые документы для оценки арестованного имущества. Только после этого автомобиль передадут в специализированную организацию для проведения торгов, − отметили в публикации.

Вырученные с продажи деньги зачтут в счет погашения задолженности. Оставшуюся сумму вернут должнику.

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