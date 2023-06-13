«Нашли в лесу»: раскрыты подробности гибели мужчины в черном в Новосибирской области

Раскрыты подробности гибели мужчины в черном в Новосибирской области. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
Стали известны подробности гибели 37-летнего мужчины, которого нашли мертвым в Новосибирской области. Ранее сообщалось, что перед исчезновением он взял больничный.
– Его нашли в лесополосе 11 июня в Коченевском районе, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
По факту случившегося проводится проверка. В ходе нее будут установлены обстоятельства, предшествовавшие гибели мужчины.
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