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НовостиПроисшествия13 июня 2023 3:26

«Нашли в лесу»: раскрыты подробности гибели мужчины в черном в Новосибирской области

Раскрыты подробности гибели мужчины в черном в Новосибирской области
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Раскрыты подробности гибели мужчины в черном в Новосибирской области. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Раскрыты подробности гибели мужчины в черном в Новосибирской области. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Стали известны подробности гибели 37-летнего мужчины, которого нашли мертвым в Новосибирской области. Ранее сообщалось, что перед исчезновением он взял больничный.

– Его нашли в лесополосе 11 июня в Коченевском районе, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

По факту случившегося проводится проверка. В ходе нее будут установлены обстоятельства, предшествовавшие гибели мужчины.

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