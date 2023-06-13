Ушел из дома ночью: под Новосибирском пропал 10-летний мальчик в темно-синей толстовке

В рабочем поселке Кольцово под Новосибирском пропал 10-летний ребенок. Фото: Подслушано Кольцово

В рабочем поселке Кольцово под Новосибирском ищут 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в группе «Подслушано Кольцово» в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что ребенок ушел из дома в ночь с 12 на 13 июня. По какой причине это произошло – не уточняется.

Приметы мальчика: рост 145-155 сантиметров.

Был одет в темно-синюю толстовку, темно-синие штаны и серые кроссовки.

Уважаемые читатели, если вы что-либо знаете о местонахождении ребенка, позвоните по номерам: 89134798495, 83833366602 (дежурная часть ОП 1 Кольцово).

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