В Новосибирске водитель легковушки въехал в забор на Трикотажной

В Дзержинском районе Новосибирска произошло жесткое ДТП. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»

Рано утром во вторник, 13 июня, в Дзержинском районе Новосибирска произошло жесткое ДТП. Как сообщили в группе «АСТ-54», легковушка протаранила забор.

Водитель влетел в ограждение на улице Трикотажной. Информации о пострадавших не поступало. А вот автомобилю повезло гораздо меньше.

− Передняя часть транспортного средства получила значительные повреждения, − рассказал автор публикации.

По какой причине произошло ДТП – не уточняется.

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