В Новосибирске водитель легковушки въехал в забор на Трикотажной

В Дзержинском районе Новосибирска произошло жесткое ДТП. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»
Рано утром во вторник, 13 июня, в Дзержинском районе Новосибирска произошло жесткое ДТП. Как сообщили в группе «АСТ-54», легковушка протаранила забор.
Водитель влетел в ограждение на улице Трикотажной. Информации о пострадавших не поступало. А вот автомобилю повезло гораздо меньше.
− Передняя часть транспортного средства получила значительные повреждения, − рассказал автор публикации.
По какой причине произошло ДТП – не уточняется.
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