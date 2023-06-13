Поиски мужчины в черной одежде, пропавшего в Новосибирской области, завершились трагедией

Мужчину нашли погибшим. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
В Новосибирской области поиски 37-летнего Данила Ершова, пропавшего в поселке Коченево, закончились трагедией. Ранее сообщалось, что мужчина, одетый в черное, ушел из дома 16 мая и не вернулся. Родственники рассказывали, что перед исчезновением сибиряк открыл больничный.
– Данила больше нет в живых, – сообщила КП-Новосибирск родственница мужчины.
Информацию об этом подтвердили в ПСО «ЛизаАлерт НСО».
– Найден. Погиб, – говорится в сообщении отряда.
При каких обстоятельствах погиб мужчина, пока неизвестно.
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