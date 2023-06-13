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НовостиОбщество13 июня 2023 1:33

Шестибалльные пробки сковали Новосибирск прохладным утром 13 июня

Рассказываем, где самые сильные заторы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Шестибалльные пробки сковали Новосибирск прохладным утром 13 июня.

Шестибалльные пробки сковали Новосибирск прохладным утром 13 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск прохладным утром 13 июня сковали пробки в 6 баллов. Рассказываем, где, по данным «2ГИС», самые сильные заторы.

Пробки на улицах Широкой, Станционной, проезде Энергетиков и Димитровском мосту. Не проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Титова и Троллейной.

Пробки на Большевистской улице, улицах Никитина, Кирова и Бориса Богаткова. Затруднено движение по улицам Восход и Добролюбова.

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