Шестибалльные пробки сковали Новосибирск прохладным утром 13 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск прохладным утром 13 июня сковали пробки в 6 баллов. Рассказываем, где, по данным «2ГИС», самые сильные заторы.

Пробки на улицах Широкой, Станционной, проезде Энергетиков и Димитровском мосту. Не проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Титова и Троллейной.

Пробки на Большевистской улице, улицах Никитина, Кирова и Бориса Богаткова. Затруднено движение по улицам Восход и Добролюбова.

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