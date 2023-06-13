В Новосибирске байкеры с флагами проехали по городу в День России

Новосибирские байкеры из мотоклуба «Ночные волки» устроили заезд в День России. Фото: https://vk.com/nw_novosibirsk

Новосибирские байкеры из мотоклуба «Ночные волки» устроили заезд в День России. Они прокатились по городу с флагами.

Фото появились в группе мотоклуба в социальной сети «ВКонтакте».

− Мы все очень разные, у нас разные мечты, интересы и судьбы, но всех нас объединяет то, что мы граждане России – страны с богатым прошлым и мы уверены – со светлым будущим! – говорится в публикации.

Сибиряки проехали колонной по улицам города. Фото: https://vk.com/nw_novosibirsk

Как видно на снимках, в заезде приняли участие не только мужчины, но и девушки. Сибиряки проехали колонной по улицам города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber