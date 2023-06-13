Водитель «ГАЗели» пострадал в массовом ДТП на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.
Стало известно, что в массовой аварии в Болотнинском районе Новосибирска пострадал водитель «ГАЗели». Об этом рассказали в ГИБДД по НСО. В ведомстве раскрыли обстоятельства происшествия.
– 12 июня около 15 часов грузовой автомобиль Volvo совершил столкновение с автомобилями "Газель", "Freightliner", грузовым "МАЗ" и "Wolksvagen Tiguan", которые двигались в попутном направлении, – сообщает ГИБДД по Новосибирской области.
Пострадал водитель «ГАЗели», мужчина 1981 года рождения. Он получил различные травмы.
По факту случившегося в ГИБДД проводят проверку.
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