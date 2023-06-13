Отдохнем от палящего солнца: в Новосибирске 13 июня будет пасмурно и прохладно

Воздух прогреется максимум до +21 градуса.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во вторник, 13 июня, в Новосибирске будет пасмурно и прохладно. Прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Днем обещают около +19 градусов. Воздух прогреется максимум до +21 градуса.
− Переменная облачность, преимущественно без осадков, − сообщают синоптики.
Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до девяти метров в секунду.
Ранее КП-Новосибирск писала о заморозках в ночь на 13 июня. Синоптики прогнозировали понижение температуры до -1.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер