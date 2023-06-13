Отдохнем от палящего солнца: в Новосибирске 13 июня будет пасмурно и прохладно

Воздух прогреется максимум до +21 градуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 13 июня, в Новосибирске будет пасмурно и прохладно. Прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Днем обещают около +19 градусов. Воздух прогреется максимум до +21 градуса.

− Переменная облачность, преимущественно без осадков, − сообщают синоптики.

Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до девяти метров в секунду.

Ранее КП-Новосибирск писала о заморозках в ночь на 13 июня. Синоптики прогнозировали понижение температуры до -1.

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