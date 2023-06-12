В новосибирском троллейбусе №10 кондуктор собрала плату за проезд и высадила всех пассажиров

Троллейбус развернулся сразу после оплаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новосибирска пожаловалась на сотрудников 10-го троллейбуса. Днем 12 июня кондуктор собрала плату за проезд, а через 150 метров заявила, что транспорт разворачивается. О неприятном инциденте девушка рассказала в группе АСТ-54.

— Люди заплатили за проезд! На что кондуктор говорит: идите в депо. Что, простите? На что нам кондуктор нас посылает из троллейбуса, и говорит, что мы вам ничего не должны. Звоню в поддержку и слышу то же самое, — сетует пассажирка.

Пассажиры недовольны таким поворотом событий. Фото: скриншот из паблика.

Женщина намерена жаловаться и называет произошедшее «беспределом».

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